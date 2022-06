Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας: Υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει χολέρα στη Μαριούπολη

Υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει χολέρα στη Μαριούπολη, καθώς οι υγειονομικές υπηρεσίες της πόλης-λιμάνι στη νότια Ουκρανία βρίσκονται πιθανόν στα πρόθυρα κατάρρευσης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Πιθανόν, υπάρχουν επίσης κρίσιμες ελλείψεις σε φάρμακα στη Χερσώνα, αναφέρει στην ενημέρωσή του στο Twitter το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Η Ρωσία καταβάλλει προσπάθειες για να παράσχει βασικές δημόσιες υπηρεσίες στον πληθυσμό στα εδάφη που έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, επισημαίνει.

Τον περασμένο μήνα, η αξιωματούχος διαχείρισης περιστατικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Ντόριτ Νίτζαν δήλωσε ότι η Μαριούπολη, η οποία τελεί τώρα υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων έπειτα από εβδομάδες πολιορκίας και σφοδρών βομβαρδισμών, βρίσκεται μεταξύ των κατεχόμενων περιοχών στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει χολέρα.

(5/5) Medical services in Mariupol are likely already near collapse: a major cholera outbreak in Mariupol will exacerbate this further.