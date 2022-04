Υπουργείο Άμυνας Βρετανίας: Οι Ουκρανοί έχουν επανακαταλάβει τον Βορρά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Βρετανών, οι Ουκρανοί έχουν καταλάβει και πάλι τις βόρειες περιοχές της χώρας και οι Ρώσοι έχουν υποχωρήσει γύρω από το Τσερνίχιβ και βόρεια του Κιέβου.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, υπάρχουν μικρές εστίες εχθροπραξιών σε κάποιες από τις περιοχές αλλά θα μειωθούν αυτή την εβδομάδα καθώς οι υπόλοιπες ρωσικές δυνάμεις αποσύρονται, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε κανονικό δελτίο στο Twitter.

