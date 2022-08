Υπουργείο Άμυνας Βρετανίας: Οι εκρήξεις στην Κριμαία έχουν θορυβήσει τους Ρώσους επιτελείς

Οι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι φέρονται να «ανησυχούν όλο και περισσότερο» για την ασφάλεια στην περιοχή της Κριμαία μετά τις εκρήξεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με μια ενημέρωση των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών.



Με ανάρτησή του στο Twitter, το Υπουργείο Άμυνας (MoD) ανέφερε ότι τόσο οι ρωσικές όσο και οι ουκρανικές αρχές παραδέχτηκαν ότι μια αποθήκη πυρομαχικών ανατινάχθηκε την Τρίτη κοντά στο Τζανκόι στα βόρεια της περιοχής και ότι ο κοντινός σιδηρόδρομος και ο υποσταθμός υπέστησαν επίσης ζημιές.



Η ενημέρωση ανέφερε ότι τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης καπνό που υψώνεται κοντά στην αεροπορική βάση Γκβαρντεσκόγιε.



Το Τζανκόι και το Γκβαρντεσκόγιε. στεγάζουν δύο βασικά ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια στην Κριμαία, υπογράμμισε η ενημέρωση των Βρετανών.



Και ενώ «η αιτία αυτών των περιστατικών και η έκταση της ζημιάς δεν είναι ακόμη σαφής», οι Ρώσοι αξιωματούχοι είναι «θορυβημένοι όλο και περισσότερο» για την ασφάλεια στην περιοχή.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 August 2022



