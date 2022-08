Υπουργείο Άμυνας Βρετανίας: Η Ρωσία δεν έχει κάνει καμία πρόοδο στις εδαφικές της προσαρτήσεις

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, η Ρωσία δεν έχει κάνει καμία πρόοδο στις εδαφικές της προσαρτήσεις. Αντίθετα, συχνές εκρήξεις πίσω από τις ρωσικές γραμμές που χτυπούν τα κέντρα ανεφοδιασμού.

«Η Ρωσία δεν έχει κάνει καμία σημαντική προσπάθεια για να προχωρήσει στη Ζαπορίζια ή το Χάρκοβο. Στα νοτιοδυτικά, ούτε οι ουκρανικές ούτε οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει στο μέτωπο της Χερσώνας» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν ελάχιστες αλλαγές στον εδαφικό έλεγχο κατά μήκος της πρώτης γραμμής, σύμφωνα με τους Βρετανούς.

Στο Ντονμπάς, μετά από μικρές προόδους από τις αρχές Αυγούστου, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει τα περίχωρα της πόλης Μπαχμούτ, αλλά δεν έχουν ακόμη εισβάλει στην οικιστική περιοχή.

