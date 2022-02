Υποψηφιότητες Όσκαρ 2022: Η Nova πρωταγωνιστεί σε όλες τις premium κατηγορίες με συνολικά 15 υποψηφιότητες!

Οι ταινίες που έρχονται σε Ά τηλεοπτική προβολή και αποκλειστικά στα κινηματογραφικά κανάλια της Nova απέσπασαν συνολικά 15 υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Όσκαρ σε όλες τις premium κατηγορίες!

Το «Belfast», του Kenneth Branagh, έχει κερδίσει 7 υποψηφιότητες: Πρωτότυπου Σεναρίου, Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Kenneth Branagh, Καλύτερης Ταινίας, Β' Γυναικείου Ρόλου για την Judi Dench, Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Ciaran Hinds, Καλύτερου Ήχου & Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Η κινηματογραφική μεταφορά της ομώνυμης νουβέλας της Elena Ferrante από τη σκηνοθέτιδα Maggie Gyllenhaal, «The Lost Daughter», είναι υποψήφια για 3 βραβεία: Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την Olivia Colman, Β' Γυναικείου Ρόλου για την Jessie Buckley και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου. Η πολυαναμενόμενη ταινία του James Bond, «No time to Die», απέσπασε 3 υποψηφιότητες στις τεχνικές κατηγορίες Ήχου και Οπτικών Εφέ, καθώς επίσης και στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Το «Four Last Days» έλαβε 1 υποψηφιότητα στην κατηγορία Πρωτότυπου Τραγουδιού και το «Spider-Man: No Way Home» έλαβε 1 υποψηφιότητα για τα Οπτικά Εφέ.

Όλες οι παραπάνω ταινίες αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για το 2022 και το 2023!

