ΥΠΕΞ: Συμπαράσταση στην Αρμενία για την έκρηξη στο Ερεβάν

Στον απόηχο των καταστροφικών εκρήξεων στο Ερεβάν της Αρμενίας, κατά την οποία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί τραυματίστηκαν, το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει την ανησυχία του.

Following w/ concern the aftermath of the devastating explosion in Yerevan, #Armenia, where at least one person lost his life.Our deepest sympathies to his family & the people & Gov't of Armenia and wishes for a swift recovery to the injured & success in the rescue teams' efforts pic.twitter.com/Eul8Wg3CgY