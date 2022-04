ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα για το δυστύχημα στο πολωνικό ορυχείο

Τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά του εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, για το δυστύχημα σε ορυχείο στην Πολωνία, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας είναι στους αγνοούμενους, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μας στον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας», τονίζει.

Deeply saddened by the news of the tragic coal mine accident in #Poland. Αt this difficult time, οur thoughts go out to the missing, the injured & to the rescue crews. We express our sincere condolences to the bereaved families & our sympathy to the people & gov't of Poland pic.twitter.com/UiBBfC2m4S