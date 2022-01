ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου στο Σινά

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στο Σινά και την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδος στον λαό και στην κυβέρνηση της φίλης μας Αιγύπτου εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

"Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την είδηση του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη χερσόνησο του Σινά, στην Αίγυπτο", αναφέρει.

"Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και την πλήρη αλληλεγγύη μας στον λαό και στην κυβέρνηση της φίλης μας Αιγύπτου", προσθέτει.

Deeply saddened by the news of the tragic road accident in Sinai Peninsula, #Egypt. We express our sincere condolences to the bereaved families & wishes for swift recovery to the injured. Our full solidarity to the people and to the Government of our friend #Egypt pic.twitter.com/t10RKC3U7r