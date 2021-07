ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τον θάνατο της χήρας του πρώην Προέδρου της Αιγύπτου Σαντάτ

Τη λύπη του για τον θάνατο της Τζιχάν Σαντάτ, χήρα του πρώην Προέδρου της Αιγύπτου Ανουάρ Σαντάτ και «ισχυρής υποστηρίκτριας των δικαιωμάτων των γυναικών, με σημαντική εθελοντική εργασία και φιλανθρωπικές δραστηριότητες», εκφράζει μέσω Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της Αιγύπτου και στον αιγυπτιακό λαό.

Saddened by the passing of Jehan Sadat, widow of former #Egypt President Anwar Sadat and a strong advocate of women's rights with important volunteer work & charitable activities. Our sincere condolences to the President of Egypt and the Egyptian people@MfaEgypt