ΥΠΕΞ: Συγχαρητήριο μήνυμα προς την Ιορδανία, με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της

Συγχαρητήριο μήνυμα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ιορδανίας ανάρτησε, στον λογαριασμό του στο twitter, το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια και τις ευχές της στην Ιορδανία και τον λαό της με αφορμή την 76η Ημέρα Ανεξαρτησίας τους», αναφέρει το υπουργείο.

🇬🇷🤝 🇯🇴

Happy #IndependenceDay, Jordan!



Greece expresses its warmest congratulations and wishes to Jordan and its people on the occasion of their 76th Independence Day!@ForeignMinistry pic.twitter.com/e0psChwUZp