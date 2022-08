ΥΠΕΞ: Στηρίζουμε την έκκληση του ΟΗΕ για τα θέματα ασφαλείας στη Ζαπορίζια

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του πυρηνικού σταθμού στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας, καθώς τυχόν διαρροή πυρηνικής ενέργειας σε συνέχεια των συγκρούσεων θα είχε καταστροφικές συνέπειες, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Ενδεχόμενη διαρροή θα αποτελέσει περιβαλλοντική καταστροφή τόσο για την ίδια την περιοχή, όπου διαβιοί μέρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ουκρανίας, καθώς και εσωτερικά εκτοπισμένοι προερχόμενοι από την Μαριούπολη, αλλά βεβαίως και για την υπόλοιπη Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας», τονίζει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται δε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συζητήσει το ζήτημα αυτό κατά τη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι (Rafael Grossi), τον περασμένο Μάρτιο στη Βιέννη.

«Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα στηρίζει με τον πιο έντονο τρόπο την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες (Antonio Guterres) για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την αταλάντευτη αλληλεγγύη της προς την Ουκρανία

Νωρίτερα το ελληνικό ΥΠΕΞ εξέφρασε με ανάρτηση στο twitter την αλληλεγγύη του στην Ουκρανία: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, αλλά και τους έξι μήνες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία»,

«Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την αταλάντευτη αλληλεγγύη της προς την Ουκρανία και το λαό της, καθώς και τη δέσμευσή της στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία όλων των κρατών», προσθέτει.

Today marks Ukraine’s #IndependenceDay & six months since 🇷🇺’s invasion of 🇺🇦

On this occasion, Greece reaffirms its steadfast solidarity with Ukraine & its people as well as its commitment to the sovereignty, territorial integrity & independence of all States#StandWithUkraine pic.twitter.com/wjSBcmxPmF