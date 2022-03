ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Ζητά από ΗΠΑ ενίσχυση αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Άντονι Μπλίνκεν, με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών τους ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας αλλά και την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να επιτρέψει το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων», έγραψε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter.

Call with @SecBlinken to coordinate further strengthening of Ukraine’s air defense capabilities, imposing new sanctions on Russia. Grateful to the U.S. for working on additional financial aid for Ukraine. Russia must cease hostilities to allow opening of humanitarian corridors.