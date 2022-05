ΥΠΕΞ Κένυας: Ένα ακόμα βήμα προς την εμβάθυνση των σχέσεων μας με την Ελλάδα

Το μήνυμα πως η σημερινή επίσκεψή της στην Αθήνα είναι ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδα και της Κένυας και των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της αφρικανικής ηπείρου, έστειλε η υπουργός Εξωτερικών της Κένυας Ρέιτσελ Ομάμο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Νίκο Δένδια μετά το πέρας της συνάντησής τους.

«Σήμερα η επίσκεψή μου μάς προσφέρει μια ευκαιρία να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας και να εντατικοποιήσουμε το εύρος και το βάθος των διμερών σχέσεων και δεσμών μας στη διάρκεια των συζητήσεων μας» είπε η υπουργός Εξωτερικών της Κένυας δίνοντας το στίγμα της βούλησής της. Μάλιστα, η Ρέιτσελ Ομάμο εξέφρασε την εκτίμηση πως η σημερινή επίσκεψή της στην Αθήνα θα ανανεώσει, θα προσφέρει και θα ενισχύσει τις σχέσεις των δύο χωρών, προκειμένου να κινηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα προοδεύοντας σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Σκιαγραφώντας τις διμερείς σχέσεις, ανέφερε πως η Ελλάδα και η Κένυα έχουν μια εξαιρετική συνεργασία, μακρά, η οποία ανθεί και συνεχίζεται να εξελίσσεται συν τω χρόνω και επισήμανε πως αποκρυσταλλώθηκαν μέσω της υπογραφής του διμερούς μνημονίου κατανόησης για τη συνεργασία στο πεδίο της διπλωματικής εκπαίδευσης. Υπογραμμίζοντας περαιτέρω τη σημασία τής υπογραφής του μνημονίου, είπε πως δηλώνει τη δέσμευση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση των διπλωματών προκειμένου να εξασφαλιστεί πως «είμαστε σε θέση να έχουμε στενές και ισχυρές επαφές μεταξύ των αντίστοιχων υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών».

Εξίσου, η Ρέιτσελ Ομάμο σημείωσε πως συμφώνησε με τον Νίκο Δένδια ότι θα επιταχυνθεί η σύσταση μιας μεικτής διυπουργικής επιτροπής Ελλάδας-Κένυας. Στο Ναϊρόμπι θα κλείσουν και οι υπόλοιπες συμφωνίες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό επεξεργασία, προσέθεσε, με στόχο «να εδραιώσουμε την περαιτέρω συνεργασία των χωρών μας με τρόπο πιο σθεναρό».

Σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις της στην Ελλάδα, η Ρέιτσελ Ομάμο τις χαρακτήρισε ενδιαφέρουσες. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στη συνάντησή της με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, είπε πως μετέφερε ένα μήνυμα καλής θέλησης και ευχαριστιών εκ μέρους του Προέδρου της Κένυας Ουχούρου Κενιάτα. Το μήνυμα αυτό έρχεται να τονίσει και να εκφράσει τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη που αισθάνεται η Κένυα απέναντι στην Ελλάδα για τη στήριξη που προσέφερε στη διάρκεια της πανδημίας.

Υπέγραψα με την ΥΠΕΞ της Κένυας, R.Omamo, Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των Υπ.Εξωτερικών 🇬🇷&🇰🇪 για συνεργασία στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης - I signed with #Kenya FM, R. Omamo, #MoU between @GreeceMFA & @ForeignOfficeKE on cooperation in the field of Diplomatic Training. pic.twitter.com/WBm8CqJDhq