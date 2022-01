ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στο Μάλι και τη Γαλλία - Στηρίζει τις προσπάθειες κατά της τρομοκρατίας

«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου ενός Γάλλου στρατιώτη που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επίθεσης σε στρατιωτική βάση στο Γκαό, στο Μάλι», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στο Μάλι και τη Γαλλία και υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειές τους κατά της τρομοκρατίας», προσθέτει.

Deeply saddened by the news of the passing of a French soldier who lost his life during an attack on a military base in #Gao, #Mali. Our sincere condolences to his family. #Greece stands in solidarity with #Mali & #France and fully supports their efforts against terrorism pic.twitter.com/5HhcU4598y