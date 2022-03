ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ

Η Ελλάδα, με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στο προάστιο Μπνέι Μπρακ του Τελ Αβίβ, την τρίτη επίθεση μέσα σε μία εβδομάδα στο Ισραήλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στήριξη στον λαό και την κυβέρνηση του «φίλου και εταίρου μας, Ισραήλ», όπως επισημαίνει.

Greece strongly condemns today’s heinous terrorist attack in #BneiBrak, the third such attack within the last week in Israel. Such acts do not have any place in our societies. Our condolences to the victims’ families and support to the people & Gov’t of our friend&partner #Israel pic.twitter.com/3dP2g91Lkh