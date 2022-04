ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την απόφαση για ισόβια στον Καβαλά

Την άμεση απελευθέρωση του Οσμάν Καβαλά, ζητεί, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας πως η Ελλάδα καταδικάζει έντονα την απόφαση του 13ου Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης στις 25 Απριλίου, να καταδικάσει τον Οσμάν Καβάλα σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

«Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Τουρκία» σημειώνει και προσθέτει:

«Ο σεβασμός του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση για τις χώρες που φιλοδοξούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας».

Greece strongly condemns the decision of Istanbul?s 13th High Criminal Court, on April 25, to sentence #OsmanKavala to life in prison without parole.



We call for his immediate release. (1/2)