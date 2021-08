ΥΠΕΞ: Ευγνωμοσύνη για τη διεθνή βοήθεια στην Ελλάδα

Βαθιά συγκίνηση από τα μηνύματα και την αλληλεγγύη της Αιγύπτου, της Αρμενίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γεωργίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιορδανίας, του Ισραήλ, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Κύπρου, του Λιβάνου, της Λιθουανίας, της Ουκρανίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τις πυρκαγιές, εκφράζει μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Εξίσου, εκφράζει απέραντη ευγνωμοσύνη σε όλους εκείνους που παρέχουν υποστήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Deeply moved by the thoughtful messages & gestures of solidarity from 🇪🇬🇦🇲🇧🇪🇫🇷🇬🇪🇪🇺🇺🇸🇯🇴🇮🇱🇪🇸🇭🇷🇨🇾🇱🇧🇱🇹🇺🇦🇵🇱🇷🇴🇷🇺🇸🇪🇹🇷 & ΗΑ Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew @EcuPatriarch.



Our utmost gratitude to all those providing support to #Greece in battling wildfires.