ΥΠΕΞ: Ευχές και συγχαρητήρια προς τον Καναδά για την Εθνική του Ημέρα

Συγχαρητήριο μήνυμα στον Καναδά για την εθνική τους εορτή έστειλε το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές μας στον λαό και την κυβέρνηση του συμμάχου μας Καναδά που γιορτάζει την Εθνική του Ημέρα», αναφέρει.

Happy #CanadaDay!



We express our warmest congratulations and best wishes to the people and Government of our ally #Canada celebrating their National Day 🇬🇷🤝🇨🇦 pic.twitter.com/ShiGRr16gV