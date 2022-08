ΥΠΕΞ: Διάβημα στο ΝΑΤΟ για τα συγχαρητήρια στην Τουρκία για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Σε «αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας» προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ προέβη ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Συμμαχία για ανάρτηση του Νατοϊκού Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων, το οποίο εδρεύει στη Σμύρνη που στην ουσία συγχαίρει την Τουρκία για τη Μικρασιατική Καταστροφή.

«Στη συνέχεια ανάρτησης του Νατοϊκού Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων, το οποίο εδρεύει στη Σμύρνη, αναφορικά με ημέρα τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ προέβη σε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η εν λόγω ανάρτηση πέρα από άτοπη είναι και απαράδεκτη.», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Προσθέτει δε ότι «παράλληλα, οι ελληνικές στρατιωτικές αρχές στο ΝΑΤΟ θα προβούν σε ανάλογη παράσταση στο Ανώτατο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ (SHAPE), στο οποίο υπάγεται και το Στρατηγείο των Χερσαίων Δυνάμεων.»

Στην επίμαχη ανάρτηση του Νατοικό Στρατηγείο Χερσαίων Δυνάμεων την Τρίτη, χαιρετίζει την «100η Επέτειο της Τουρκικής Ανεξαρτησίας» προσθέτοντας ότι «Ενωνόμαστε με τους Τούρκους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και εκτός αυτού στον εορτασμό της Νίκης τους και της Ημέρας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN / HAPPY VICTORY DAY 🇹🇷



Today is the 100th Anniversary of Turkish Independence. We join our Turkish allies across NATO& beyond in celebration of their Victory and Turkish Armed Forces Day 🇹🇷@tcsavunma pic.twitter.com/Q8DpGXEoN9