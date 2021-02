ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει τη συμφωνία παράτασης της ισχύος συνθήκης New START

Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας να επεκταθεί η ισχύς της συνθήκης New START, ένα βασικό στοιχείο για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια, αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Η συμφωνία, επισημαίνεται επίσης, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις διεθνείς προσπάθειες για τον έλεγχο των όπλων και τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.

#Greece welcomes the agreement between the #UnitedStates & #Russia to extend the #NewSTART treaty, a key element for European and global security. The agreement constitutes an important step in international efforts on arms control and in preserving global peace and stability