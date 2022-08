ΥΠΕΞ: Απόπειρα της Τουρκίας να εγείρει συνοριακό ζήτημα με τους μετανάστες στον Έβρο

Το πρόσφατο περιστατικό που αφορά την προώθηση αιτούντων ασύλου από την Τουρκία προς την Ελλάδα στην περιοχή του Έβρου, αποτελεί μία ακόμη απόπειρα της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό-προσφυγικό και ενδεχομένως να δημιουργήσει παράλληλα συνοριακό ζήτημα, αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ καλώντας τα κόμματα να δείξουν σύνεση και υπευθυνότητα στο μεταναστευτικό.

Απέναντι σε αυτήν τη νέα απόπειρα εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων απαιτείται σύνεση και υπευθυνότητα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας, αντί για προσπάθεια μετατροπής του ζητήματος σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, από μερίδα της αντιπολίτευσης».

Ο υπουργός Μεταναστευτικής και Ασύλου Νότης Μηταράκης επισήμανε νωρίτερα ότι «υπάρχει μεγάλη αύξηση της πίεσης από την Τουρκία και στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορα» και υπογράμμισε πως το μεταναστευτικό θέμα στον Έβρο «έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο» και πως ο ίδιος είχε καταγγείλει την προσπάθεια της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει τις νησίδες».

«Επειδή υπάρχει ο φράχτης, καθημερινά οι Τούρκοι οργανωμένα και εσκεμμένα τους αφήνουν στη μέση του ποταμού για να έρθει η Ελλάδα έξω από το φράχτη να τους πάρει και να τους φέρει μέσα στη χώρα» δήλωσε ο κ. Μηταράκης.

Όπως ανέφερε, οι 38 μετανάστες κατήγγειλαν ότι συνελήφθησαν σε τούρκικες πόλεις, μεταφέρθηκαν με λεωφορεία από τις τούρκικες αρχές σε δομή, μετά τους βάλανε στην όχθη του ποταμού Έβρου από την τουρκική πλευρά και τους μετακίνησαν τρεις φορές σε διαφορά σημεία εισόδου με την απειλή βίας, μέχρι να βρουν το κενό για να μπορέσουν σε ελληνικό έδαφος».

Υπενθυμίζεται ότι στο Channel 4, μια εκ των μεταναστών, μέλος της ομάδας των 38 μεταναστών, αποκάλυψε πως οι Τούρκοι τους έσπρωξαν δύο φορές σε νησίδες στον Έβρο διαχωρίζοντάς τους μάλιστα «σαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Οι Τούρκοι μας χώρισαν δύο φορές. Ήμασταν 50 άνθρωποι που μας απέλασαν από την Τουρκία σε ελληνικό νησί. Τότε οι Τούρκοι μας έσπρωξαν σε δεύτερο νησί και πέταξαν πολλά άτομα σε αυτό το νησί και μας χώρισαν σαν να ήμασταν σε ποδοσφαιρικό αγώνα, μεταξύ των δύο πλευρών, την ελληνική και την τουρκική».

"No one wants us. No one hears us. No one wants to help."



Baida is one of dozens of Syrian refugees stranded on a Greek islet. She sent out this voicemail. pic.twitter.com/hVMn43cs1i