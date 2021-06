Ν. Δένδιας: Υπέγραψε την ιδρυτική συμφωνία-πλαίσιο του Οργανισμού της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ινδίας στην Αθήνα με την υπογραφή της ιδρυτικής συμφωνίας πλαισίου του Οργανισμού της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας.

Expanded talks between #Greece & #India delegations @GreeceMFA, focusing on enhancing cooperation both at bilateral & multilateral level. International & regional developments in Indian Ocean region & in #EasternMediterranean also on the agenda. pic.twitter.com/c8VNnRLeLm