Υπ. Άμυνας Ουκρανίας: Δύο Ρώσοι στρατηγοί σκοτώθηκαν κοντά στη Χερσώνα

Δύο Ρώσοι στρατηγοί σκοτώθηκαν κοντά στη Χερσώνα, ενώ ένας ακόμα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, η οποία και γνωστοποίησε πως ο ουκρανικός στρατός έπληξε την Παρασκευή το διοικητήριο του 49ου στρατού της Ρωσίας κοντά στην κατεχόμενη περιοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Την είδηση μεταδίδει και το ουκρανικό μέσο κοινωνικής ενημέρωσης Independent:

Military intelligence: 2 Russian generals killed near Kherson.



According to Defense Ministry’s Intelligence Directorate, the military hit a Russian command post near occupied regional capital Kherson, allegedly killing two Russian generals and wounding one.