Υπ. Άμυνας Βρετανίας: Μεγάλο το ρωσικό κόστος στην πολιορκία της Μαριούπολης

Κάθε άλλο παρά ανώδυνα προχωρά για τους Ρώσους η διαφαινόμενη κατάκτηση του λιμανιού της Μαριούπολης, πόλης - κλειδί στη νότια Ουκρανία.

Σύμφωνα με το tweet του Υπουργείου Άμυνας, οι Ρώσοι στρατηγοί αρχίζουν να ανησυχούν σοβαρά από τον χρόνο που έχει απαιτήσει η κατάκτηση της Μαριούπολης, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κοντεύει πλέον να κλείσει δύο μήνες, εκτιμούν οι βρετανικές υπηρεσίες.

