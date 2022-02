Υφ. Εξωτερικών Ρωσίας για Nord Stream 2: Η Μόσχα δεν φοβάται τίποτε

«Η Μόσχα δεν φοβάται τίποτε και δεν πιστεύει στα δάκρυα», δήλωσε Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο σχολιάζοντας την κίνηση του Γερμανού Καγκελάριου να αναστείλει την αδειοδότηση του Nord Stream 2, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS. Αντίθετα, η Ουκρανία καλωσόρισε την απόφαση του Όλαφ Σολτς για τον αγωγό φυσικού αερίου.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι αναστέλλει «μέχρι νεωτέρας» τη διαδικασία αδειοδότησης του Nord Stream 2 αφού η Ρωσία αναγνώρισε επισήμως ως ανεξάρτητες δύο περιφέρειες της ανατολικής Ουκρανίας.

«Αυτό είναι ένα ηθικά, πολιτικά και πρακτικά ορθό βήμα στις υφιστάμενες συνθήκες. Αληθινή ηγεσία σημαίνει σκληρές αποφάσεις σε δύσκολους καιρούς. Η κίνηση της Γερμανίας αποδεικνύει ακριβώς αυτό», έγραψε στο Twitter ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

I welcome Germany’s move to suspend the certification of Nord Stream 2. This is a morally, politically and practically correct step in the current circumstances. True leadership means tough decisions in difficult times. Germany’s move proves just that. @ABaerbock