Τζόνσον: Η ανοικοδόμηση μετά την πανδημία στόχος του νέου υπουργικού συμβουλίου

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον τόνισε απόψε ότι ήρθε η ώρα το νέο υπουργικό συμβούλιο να ασχοληθεί με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε όλη τη χώρα και την ανοικοδόμηση μετά την Covid-19, στις πρώτες δηλώσεις του μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησής του.

«Το υπουργικό συμβούλιο που διόρισα σήμερα θα εργαστεί ακούραστα για να ενώσει και να ανορθώσει όλη τη χώρα. Θα την χτίσουμε καλύτερη από ότι ήταν πριν από την πανδημία και θα ανταποκριθούμε στις προτεραιότητές σας», έγραψε στο Twitter.

«Τώρα, ας συνεχίσουμε τη δουλειά», πρόσθεσε.

The Cabinet I have appointed today will work tirelessly to unite and level up the whole country.



We will build back better from the pandemic and deliver on your priorities.



Now let’s get on with the job.