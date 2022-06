Τζόνσον: Αντιμέτωπος σήμερα με πρόταση μομφής -Το βράδυ η ψηφοφορία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα αντιμετωπίσει ψήφο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος αργότερα τη Δευτέρα, δήλωσε στους βουλευτές ο πρόεδρος της Επιτροπής του 1922 Γκράχαμ Μπρέιντι.

«Το όριο του 15% του κοινοβουλευτικού κόμματος που ζητά ψήφο εμπιστοσύνης στον αρχηγό του Συντηρητικού Κόμματος έχει ξεπεραστεί», έγραψε σε σημείωμα προς τους συντηρητικούς βουλευτές.

Ο Μπρέιντι είπε ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μεταξύ 6 μ.μ. και 8 μ.μ. (1700-1900 GMT) τη Δευτέρα. "Οι ψήφοι θα καταμετρηθούν αμέσως μετά. Θα γίνει ανακοίνωση τη στιγμή που θα ενημερωθεί", είπε ο Μπρέιντι.

Εάν ο Τζόνσον λάβει 50% (180 βουλευτές) ή περισσότερες ψήφους υπέρ του, θα παραμείνει ηγέτης των Συντηρητικών και συνεπώς πρωθυπουργός και θα είναι ασφαλής από μια τέτοια πρόκληση για τουλάχιστον ένα χρόνο σύμφωνα με τους κανόνες του κόμματος.

Εάν δεν φτάσει σε αυτό το περιθώριο, θα εκδιωχθεί και θα ξεκινήσει εκστρατεία για την εγκατάσταση ενός νέου ηγέτη, με τον Τζόνσον να αποκλείεται, σύμφωνα με τον Guardian

Ο Τζόνσον, ο οποίος διορίστηκε πρωθυπουργός το 2019, υφίσταται αυξανόμενη πίεση, καθώς δεν μπόρεσε να αφήσει πίσω του μια έκθεση για το λεγόμενο σκάνδαλο «partygate», το οποίο απαριθμούσε τσακωμούς και εμετούς από το πολύ αλκοόλ σε πάρτι στο γραφείο και την κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω λοκντάουν,.

Δεκάδες συντηρητικοί βουλευτές έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για το εάν ο 57χρονος Τζόνσον έχει χάσει την αξιοπιστία του και την πολιτική ισχύ να κυβερνά τη Βρετανία, η οποία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ύφεσης, αύξησης των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων και το ταξιδιωτικό χάος που προκαλείται από την απεργία στην πρωτεύουσα Λονδίνο.

Ο Τζέσι Νόρμαν, ο οποίος υπηρέτησε ως κατώτερος υπουργός στο υπουργείο Οικονομικών μεταξύ 2019 και 2021, ήταν ο τελευταίος συντηρητικός βουλευτής που ζήτησε δημόσια ψήφο εμπιστοσύνης, προσχωρώντας σε έναν αυξανόμενο αριθμό που έχουν εκφράσει ανησυχία για την εκλογική ισχύ του Τζόνσον.

Ο Νόρμαν είπε ότι δεν μπορούσε πλέον να σταθεί δίπλα στον Τζόνσον. «Τα πρόσφατα γεγονότα βοήθησαν να διευκρινιστεί η θέση στην οποία βρίσκεται αυτή η χώρα υπό την ηγεσία σας, πέραν πάσης αμφιβολίας· και φοβάμαι ότι δεν μπορώ να δω καμία κατάσταση υπό την οποία θα μπορούσα να υπηρετήσω σε μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία σας», είπε ο Νόρμαν σε επιστολή που δημοσίευσε στο Twitter.

«Ευκαιρία»

Η ψήφος εμπιστοσύνης θα δώσει την ευκαιρία να τερματιστούν οι πολύμηνες εικασίες σχετικά με την ηγεσία του, δήλωσε εκπρόσωπος του Τζόνσον.

«Απόψε είναι μια ευκαιρία να τερματιστούν οι μήνες εικασιών και να επιτραπεί στην κυβέρνηση να χαράξει μια γραμμή και να προχωρήσει», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε δήλωση.

«Ο Πρωθυπουργός χαιρετίζει την ευκαιρία να παρουσιάσει την υπόθεσή του στους βουλευτές (μέλη του κοινοβουλίου) και θα τους υπενθυμίσει ότι όταν είναι ενωμένοι και επικεντρωμένοι στα ζητήματα που έχουν σημασία για τους ψηφοφόρους δεν υπάρχει πιο τρομερή πολιτική δύναμη».

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας δήλωσε ότι σε αυτήν την διααδικασία θα στηρίξει τον Τζόνσον.

«Ο Πρωθυπουργός έχει την στήριξή μου 100% στη σημερινή ψηφοφορία και ενθαρρύνω θερμά τους συναδέλφους να τον στηρίξουν», έγραψε η Τρας στο Twitter.

"Έχει φέρει εις πέρας την ανάκαμψη από την COVID και υποστηρίζει την Ουκρανία ενόψει της ρωσικής επιθετικότητας. Ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη που έγιναν. Πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην οικονομική ανάπτυξη." Η Τρας θεωρείται πιθανός διάδοχος του Τζόνσον.

