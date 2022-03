Τζόνσον: Αναζήτηση μέσων για περαιτέρω ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε σήμερα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να εξετάζει περισσότερες επιλογές για την ενίσχυση της αυτοάμυνας της Ουκρανίας.

Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι η Βρετανία θα εργαστεί με τους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης των χωρών της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης την Τρίτη στο Λονδίνο, για να αναζητήσουν περισσότερες επιλογές για την ενίσχυση της αυτοάμυνας της Ουκρανίας.

Οι δύο ηγέτες επίσης «καταδίκασαν τις δολοφονίες του Μπρεντ Ρεϊνό και αμέτρητων αθώων Ουκρανών, και τις απαγωγές των δημάρχων της Ντνιπορούντνι και της Μελιτόπολης», σύμφωνα με μια ανάγνωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δυο ανδρών που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Τζόνσον.

Στην επικοινωνία τους αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας με ένα tweet, στο οποίο ευχαρίστησε για τη σημαντική στήριξη.

Held talks with 🇬🇧 PM @BorisJohnson and 🇨🇿 PM @P_Fiala. Talked about 🇺🇦 people's struggle against Russian aggression, about Russia's criminal attacks on civilians. Thanked the partners for their important support. We appreciate it. #StopRussia