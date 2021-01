Τζο Μπάιντεν: Είναι μια νέα μέρα για την Αμερική

Μια νέα μέρα για την Αμερική, προανήγγειλε ο Τζο Μπάιντεν λίγο πριν την ορκωμοσία του και την επίσημη ανάληψη των προεδρικών του καθηκόντων, με ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα γίνει μέσα στις επόμενες ώρες μόλις ο δεύτερος καθολικός πρόεδρος στην ιστορία, μετά τον Τζον Φ. Κένεντι, μετέβη το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) σε μια λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ματθαίου του Ευαγγελιστή στην Ουάσινγκτον.



Ο Μπάιντεν συνοδευόταν και από τους τέσσερις ηγέτες του Κογκρέσου, σύμφωνα με το CNN, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της Γερουσίας, Μίτ ΜακΚόνελ και του ηγέτη των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ. Μαζί του ήταν, επίσης, η Καμάλα Χάρις και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.



Η λειτουργία αυτή «είναι ένα σημαντικό μέρος του σεβασμού στην παράδοση», εξήγησε ο γερουσιαστής Κρις Κουνς, στενός σύμμαχος του Μπάιντεν, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.

Joe Biden and Kamala Harris attend inaugural church service at the Cathedral of St. Matthew the Apostle along with congressional leaders. https://t.co/2pnC6CISOp #InaugurationDay pic.twitter.com/zFhjT7onBs