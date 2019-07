Τζ. Πάιατ: Θερμά συγχαρητήρια στον Κυρ. Μητσοτάκη

Τα θερμά του συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στον ελληνικό λαό για την εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου, απηύθυνε μέσω Twitter ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ.

«Θερμά συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό για τις εθνικές εκλογές και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Προσβλέπω σε συνεργασία μαζί του ως επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πάιατ.

Warmest congratulations to the people of #Greece on national elections and to @kmitsotakis for @neademokratia’s victory. I look forward to working with him as Greece’s next Prime Minister. pic.twitter.com/QYYOA0dU3Y