Τζ Μπους: Αυτά γίνονται σε δημοκρατίες της μπανανίας

Οι πρωτοφανείς σκηνές που εκτυλίχθηκαν πριν λίγες ώρες ανάγκασαν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους και άλλα εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα της χώρας να προβούν σε δηλώσεις.

Ο 43ος πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε μια εξαιρετικά σκληρή δήλωση με σαφείς αιχμές για τον απερχόμενο πρόεδρο. Στην ανακοίνωση, ο Μπους αφού καταδικάζει την εισβολή του κτιρίου του Καπιτωλίου των ΗΠΑ την χαρακτηρίζει ως "ενοχλητική" και "θλιβερή".

"Έτσι αμφισβητούνται τα εκλογικά αποτελέσματα σε μια δημοκρατία μπανάνας - όχι στη δημοκρατία μας, "έγραψε ο πρώην πρόεδρος.

Statement by President George W. Bush on Insurrection at the Capitol pic.twitter.com/rF77j0fIBK