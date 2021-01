Τζ. Κόντε: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και με την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις»

Tiς πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σχολίασε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε, με ανάρτησή του στο Twitter.

Αναλυτικότερα, ο κ. Κόντε έγραψε:

«Το Αμερικανικό Κογκρέσο επικύρωσε την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και με την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, για να προάγουμε μαζί μια παγκόσμια ατζέντα που έχει στόχο την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και τη συμπερίληψη.»

The US Congress has certified Joe Biden’s electoral victory. We are looking forward to working together with President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris to promote a global agenda aimed at growth, sustainability and inclusion 🇮🇹🇺🇸 pic.twitter.com/LMcx5xbd5Z