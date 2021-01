Twitter: «Σωστή αλλά επικίνδυνη» απόφαση για τον αποκλεισμό του Τραμπ

Ο ιδρυτής και επικεφαλής σύμβουλος της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Twitter Inc, Τζακ Ντόρσι εξέφρασε την άποψη ότι η απόφαση αποκλεισμού του Ντόναλντ Τραμπ είναι «σωστή» μεν, αλλά «δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο».

Επρόκειτο για «αποτυχία από μέρους μας να κάνουμε υγιή συζήτηση», ανέφερε o δημιουργός του Twitter (@Jack) σε μακροσκελή του ανάρτηση μετά την αναστολή επ’ αόριστον του λογαριασμού του απερχόμενου προέδρου.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?