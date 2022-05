Twitter: Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναμένει ότι η συμφωνία του Μασκ θα κλείσει, αλλά προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο

Ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter, Parag Agrawal, δήλωσε ότι εξακολουθεί να αναμένει ότι η εξαγορά της δημοφιλούς πλατφόρμας από τον Έλον Μασκ θα ολοκληρωθεί, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να διευθύνει την εταιρεία σε περίπτωση που δεν το κάνει.

«Ενώ αναμένω να κλείσει η συμφωνία, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια και να κάνουμε πάντα ό,τι είναι σωστό για το Twitter», έγραψε σε tweet. «Είμαι υπεύθυνος για την ηγεσία και τη λειτουργία του Twitter και δουλειά μας είναι να χτίζουμε ένα ισχυρότερο Twitter κάθε μέρα».

No one at Twitter is working just to keep the lights on. We take pride in our work. Regardless of the company’s future ownership, we’re here improving Twitter as a product and business for customers, partners, shareholders, and all of you.