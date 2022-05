Τσούνης σε Κεραμέως: Συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ με έμφαση τα Πανεπιστήμια

Τη συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ για την προώθηση των κοινών προτεραιοτήτων για την εκπαίδευση και της επιτάχυνσης των ακαδημαϊκών συνεργειών, με έμφαση τα Πανεπιστήμια, τόνισε ο νέος Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Γιώργος Τσούνης, κατά τη συνάντησή του με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Από την πλευρά της η υπουργός Παιδείας εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον κ. Τσούνη για τη συνάντηση που είχαν, στην οποία εξετάστηκαν όλες οι δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ στην εκπαίδευση.

Thank you Ambassador Tsunis for this first in depth meeting on all areas of potential collaboration in education. Looking forward to working together to further enhance our partnership and offer more opportunities to our people. https://t.co/zVbTHCOqOZ