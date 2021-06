Τσιτσιπάς εναντίον Ζβέρεφ, για την ευκαιρία της νέας γενιάς

Η διαφορά του στοιχείου της έκπληξης ήταν εμφανής στα προημιτελικά γυναικών και ανδρών στο φετινό Ρολάν Γκαρός. Στις γυναίκες, οι απρόσμενες παρουσίες δεν έλειψαν, καθώς από τις «8» μόνο ο περσινή κάτοχος, Ιγκα Σφιόντεκ (Νο9 στον κόσμο) – η οποία αποκλείστηκε μάλιστα από την Μαρία Σάκκαρη – ήταν μέλος του Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης και όλες οι ημι-φιναλίστ είναι πρωτοεμφανιζόμενες στην τετράδα! Στους άνδρες, ωστόσο, μόνο ένας, ο Ισπανός Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, δεν ήταν πλασαρισμένος στην κορυφαία δεκάδα του κόσμου...

Η κλήρωση του Γαλλικού Οπεν που έφερε στη μία πλευρά του ταμπλό τη «Big – 3» των Τζόκοβιτς, Ναδάλ, Φέντερερ, αλλά και ο αποκλεισμός του (Νο4) Ντομινίκ Τιμ από την άλλη πλευρά, στον 1ο γύρο, πρόσφερε εξαρχής τη δυνατότητα για ένα νέο και «φρέσκο» πρόσωπο στον τελικό του Παρισιού. Από το 2016 και την παρουσία του Σκοτσέζου Αντι Μάρεϊ, οι τελικοί του Ρολάν Γκαρός περιλάμβαναν μόνο τέσσερα ονόματα: Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Σταν Βαβρίνκα και Τιμ.

Ο πρώτος ημιτελικός της Παρασκευής (11/6, 15:50, ΕΡΤ3), μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, θα χαρίσει στο φημισμένο τουρνουά έναν νέο και μη συνηθισμένο φιναλίστ. Για τον Ελληνα πρωταθλητή, η «σκηνή» είναι γνωστή, καθώς είναι ο δεύτερος διαδοχικός του στο Παρίσι και ο τέταρτος σε Γκραν Σλαμ, μετά και την παρουσία του φέτος και το 2019 στους «4» του Οπεν Αυστραλίας. Πάντως, ενώ μετρά ρεκόρ 4-0 στους Majors προημιτελικούς του, στους ημιτελικούς έχει 0-3 και θα ψάξει την παρθενική παρουσία του σε τελικό.

Ο φορμαρισμένος Τσιτσιπάς (Νο5 στον κόσμο) ευελπιστεί να εκμεταλλευτεί την εξαιρετική κατάστασή του, η οποία επιβεβαιώνεται από τις 38 νίκες του μέσα στο 2021 – πρώτος στη σχετική λίστα – και τις 21 σε χωμάτινη επιφάνεια. Μάλιστα, είναι επιθετικός από το ξεκίνημα των αγώνων του, καθώς στα 46 φετινά παιχνίδια του έχει κατακτήσει το πρώτο σετ 36 φορές και από αυτές μόνο σε τρεις περιπτώσεις δεν κέρδισε και το ματς. Ο 23χρονος δείχνει αποφασισμένος και ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του πως «το “εγώ” μου συνεχίζει να μου λέει να ζητάω περισσότερα!».

Εκτός από τον τελικό, ο παράλληλος στόχος των δύο αντιπάλων είναι η ευκαιρία να ξεπεράσουν τον Ντομινίκ Τιμ στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης. Για τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο6), αυτός θα είναι ο τρίτος ημιτελικός Γκραν Σλαμ και μάλιστα την τελευταία διετία. Μονάχα που εκείνος, μετά και την περσινή τετράδα στη Μελβούρνη, έχει αγωνιστεί σε τελικό, το 2020 στη Νέα Υόρκη και το US Open, όπου ηττήθηκε από τον Τιμ.

New milestone achieved 🔑@AlexZverev overcomes Davidovich Fokina 6-4, 6-1, 6-1 to book a spot in the #RolandGarros SF for the first time in his career. pic.twitter.com/BiYd87lsTz