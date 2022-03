Τσερνίχιφ- Νέος απολογισμός: 33 νεκροί από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Τουλάχιστον 33 νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας στην περιοχή Τσερνίχιφ της Ουκρανίας, ανέφεραν σε νεότερη ενημέρωση οι υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Άλλοι 18 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται.

Δεν διευκρινίστηκε ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος της επίθεσης.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιοχής είπε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε δύο σχολεία και σε κατοικίες.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF