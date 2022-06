Τσελίκ: Η Ελλάδα κάνει προπαγάνδα - Κακώς έχει στρατό στο Καστελόριζο

Νέες προκλήσεις από Τούρκο αξιωματούχο, καθώς ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, μιλώντας στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του AKP, υποστήριξε - μεταξύ άλλων - ότι κακώς δεν είναι αποστρατικοποιημένο το Καστελόριζο, καθώς και ότι η Ελλάδα κάνει προπαγάνδα κατά της Άγκυρας.

Ο Ομέρ Τσελίκ κατηγόρησε την Ελλάδα για προπαγάνδα κατά της Τουρκίας, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι εμπλέκει συνεχώς τρίτες χώρες.

Υποστήριξε ακόμα ότι κακώς η Ελλάδα εκλαμβάνει ως απειλή τη «Γαλάζια Πατρίδα», ενώ ισχυρίστηκε, όπως είχε κάνει νωρίτερα και ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ότι όποτε η Άγκυρα καλεί σε διάλογο την Ελλάδα βάσει του διεθνούς δικαίου, η Αθήνα απορρίπτει την πρόταση και κάνει προπαγάνδα μιλώντας για επιθέσεις της Τουρκίας εναντίον της.

«Αρκετούς Έλληνες άκουσα»

Νωρίτερα, με τη φράση «αρκετούς Έλληνες άκουσα» αποχώρησε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χολουσί Ακάρ από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, θέτοντας ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και κατηγορώντας την Ελλάδα για υπόθαλψη τρομοκρατών.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ επιχείρησε να μετατρέψει τη συνεδρίαση της διακοινοβουλευτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ σε βήμα προβολής των παράλογων τουρκικών αιτιάσεων.

Η αντίδραση της ελληνικής αντιπροσωπείας υπήρξε άμεση και ενιαία με τον επικεφαλής της, Σπήλιο Λιβανό να απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις. Παράλληλα, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των υπόλοιπων χωρών που μετείχαν στη συνεδρίαση για το σύνολο των τουρκικών παραβιάσεων, τις υπερπτήσεις, την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και η τοποθέτηση του Μανούσου Βολουδάκη.

“Greek planes violated our airspace; after that, what do you expect us to do?”



Türkiye’s Defence Minister Akar responded to a Greek parliamentarian’s question during a NATO Parliamentary Assembly session. He also said allied countries had been informed of Greece’s violation pic.twitter.com/YCyhdFu43u