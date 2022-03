Τσεχία: Προχωρά στην απέλαση ενός Ρώσου διπλωμάτη

Η Τσεχία απέλασε σήμερα ένα μέλος του διπλωματικού προσωπικού της πρεσβείας της Ρωσίας στην Πράγα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Από το πρόσωπο αυτό «ζητήθηκε να φύγει από την Τσεχία εντός 72 ωρών. Σε συνεργασία με τους Συμμάχους μας, μειώνουμε την παρουσία των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Twitter.

Today, the MFA informed the Russian Embassy in Prague that one of its diplomatic staff had been declared persona non grata and was requested to leave Czechia within 72 hours. Together with our Allies, we are reducing the Russian intelligence presence in the EU.