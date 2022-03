Τσεχία: Χιλιάδες Ρώσοι διαδήλωσαν στην Πράγα κατά του Πούτιν

Χιλιάδες διαδηλωτές, κυρίως Ρώσοι, συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Πράγα για να καταγγείλουν τη στρατιωτική επίθεση που διέταξε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία και να αξιώσουν το τέλος του πολέμου.

Περίπου 5.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, διέσχισαν το ιστορικό κέντρο της Πράγας φωνάζοντας «Η Ρωσία χωρίς τον Πούτιν», «Ελευθερία για τη Ρωσία, ειρήνη για την Ουκρανία» ή «Ο Πούτιν δεν είναι η Ρωσία».

«Η Τσεχία φιλοξενεί 40.000 Ρώσους και έως σήμερα αυτοί οι Ρώσοι ήταν άγνωστοι στους Τσέχους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διοργανωτής της κινητοποίησης Αντόν Λιτβίνε.

«Θέλουμε να δείξουμε ότι οι Ρώσοι που ζουν εδώ είναι κατά του Πούτιν, κατά του πολέμου, ότι στηρίζουν την Ουκρανία», συμπλήρωσε ο Λιτβίνε, καλλιτέχνης και ακτιβιστής που ζει στην Πράγα εδώ και 10 χρόνια.

«Οι Ρώσοι εδώ δεν είναι υποστηρικτές του Πούτιν, είναι Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο ακτιβιστής, κρατώντας μια λευκή και μπλε σημαία, όπως και οι διαδηλωτές.

Η τρίχρωμη ρωσική σημαία, σε λευκό, μπλε και κόκκινο χρώμα, επανεφευρέθηκε για την περίσταση, εξήγησε ο ίδιος.

«Δεν θέλουμε αυτή την κόκκινη γραμμή που συμβολίζει το αίμα, για αυτό ακριβώς την καταργήσαμε. Τώρα, υπάρχει μόνο το λευκό του χιονιού και το μπλε του ουρανού», σημείωσε.

Στα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές καλούσαν επίσης τους Ρώσους «να ακούσουν και να πολεμήσουν τον πραγματικό εχθρό, όχι την Ουκρανία».

Καθώς το πλήθος κατευθυνόταν προς την πλατεία Wenceslas, οι διαδηλωτές κάλεσαν επίσης τον Βλαντίμιρ Πούτιν να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατουμένους, ιδίως τον αντιπολιτευόμενο Αλεξέι Ναβάλνι.

WATCH: Thousands of Russians living in the Czech Republic marched through Prague today in protest to Putin’s war. 🔥🔥🔥pic.twitter.com/OiTCdfSMFo