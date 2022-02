Τσαβούσογλου: Θα εφαρμόσουμε τη Συνθήκη του Μοντρέ

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση στην Ουκρανία έχει μετατραπεί σε πόλεμο. Θα εφαρμόσουμε τις προβλέψεις της Συνθήκης του Μοντρέ, με διαφάνεια», γνωστοποίησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προαναγγέλοντας ότι θα κλείσει τα Στανά του Βοσπόρου σε ρωσικά πλοία που θα συμμετάσχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο ίδιος είπε ότι είχε επικοινωνία τόσο με τον Ουκρανό όσο και με τον Ρώσο ομόλογο του και αποκάλυψε ότι μπορεί να υπάρξει συνάντηση των δυο πλευρών «αύριο αν είναι δυνατόν» στα σύνορα με τη Λευκορωσία. «Η ελπίδα μας είναι ότι θα υπάρξει διαρκής κατάπαυση του πυρός στις αυριανές συνομιλίες. Τονίζουμε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Τουρκία έκανε για πρώτη φορά αναφορά σε «πόλεμο», σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σε μία κίνηση που σηματοδοτεί στροφή της Άγκυρας, σε επίπεδο ρητορικής, σε σκληρότερη στάση της χώρας έναντι της Μόσχας.

Παρόλα αυτά, η τουρκική προεδρία εξακολουθεί να μην ικανοποιεί το ουκρανικό αίτημα να κλείσουν τα Δαρδανέλια και ο Βόσπορος, που συνδέουν τη Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο.

«Κατά τη σημερινή, τέταρτη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία, επαναλαμβάνουμε το κάλεσμα του προέδρου Ερντογάν για άμεση παύση των επιθέσεων και έναρξη των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός», αναφέρει ο εκπρόσωπος του τούρκου προέδρου, Ιμπραίμ Καλίν σε μήνυμά του στο Twitter.

On the fourth day of the Ukraine war, we repeat President Erdoğan?s call for an immediate halt of Russian attacks and the start of ceasefire negotiations.



We will continue our efforts to help the people of Ukraine and end bloodshed in this unjust and unlawful war.