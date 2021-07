Τριπλό μήνυμα σε Τουρκία από Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Βουλή Αντιπροσώπων, Συμβούλιο Ευρώπης

Εντείνονται οι διπλωματικές πιέσεις στην Τουρκία από τις ΗΠΑ με αφορμή τα 50 χρόνια από το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την παράνομη τουρκική κατοχή της βόρειας Κύπρου. Στέλνοντας σαφές μήνυμα για τις προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας η Επιτροπή Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της αμερικανικής βουλής προωθεί ψήφισμα ζητώντας από την Ουάσιγκτον να καταδικάσει την παράνομη κατοχή τμήματος της μεγαλονήσου.

Ταυτόχρονα «ενθαρρύνει τον Πρόεδρο Μπάιντεν να αναδείξει την επίλυση του Κυπριακού σε βασικό θέμα της εξωτερικής πολιτικής ΗΠΑ»

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που καλούσε την Τουρκία «να σεβαστεί όλες τις θρησκευτικές ελευθερίες» και να κάνει ότι απαιτείται για να ανοίξει ξανά τις πόρτες της η σχολή στους κληρικούς, προκειμένου να εκπαιδευτούν εκεί οι άνθρωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Νωρίτερα, η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μαρία Πετσίνοβιτς Μπούριτς, εξέφρασε την ανησυχία της για τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβησαν ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στις 20 Ιουλίου ζητώντας αντιστροφή των τουρκικών ενεργειών στα Βαρώσια και εκφράζοντας παράλληλα ετοιμότητα να υποστηρίξει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών προς τον σκοπό αυτό.

Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλαν οι ΗΠΑ καθώς με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητούν από την τουρκική κυβέρνηση να σέβεται το δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας και της πίστης και να επιτρέψει την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης.

Το αμερικάνικο ΥΠΕΞ αναφέρεται συγκεκριμένα στη θεολογική σχολή της Χάλκης με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από τότε που το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας αποφάσισε ότι όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει είτε να εθνικοποιηθούν είτε να κλείσουν

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ήταν σε λειτουργία για 127 χρόνια και το κλείσιμό της στέρησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μια σχολή για την εκπαίδευση του ορθόδοξου κλήρου στην Τουρκία, όπου βρίσκεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο για 1.690 χρόνια.

«Μετά το κλείσιμο της Σχολής, όσοι επιθυμούν να γίνουν ορθόδοξοι κληρικοί υποχρεώνονται να πηγαίνουν στο εξωτερικό για την εκπαίδευσή τους» υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Και καταλήγει: καλούμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να επιτρέψει σε όλες τις θρησκευτικές ομάδες να εκπαιδεύουν ξανά τους κληρικούς τους εντός της χώρας

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

«Σήμερα συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας αποφάσισε ότι όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει είτε να εθνικοποιηθούν είτε να κλείσουν, με αποτέλεσμα να κλείσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, μια θεολογική σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ήταν σε λειτουργία για 127 χρόνια και το κλείσιμό της στέρησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μια σχολή για την εκπαίδευση του ορθόδοξου κλήρου στην Τουρκία, όπου βρίσκεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο για 1.690 χρόνια. Μετά το κλείσιμο της Σχολής, όσοι επιθυμούν να γίνουν ορθόδοξοι κληρικοί υποχρεώνονται να πηγαίνουν στο εξωτερικό για την εκπαίδευσή τους.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προτρέπουν την τουρκική κυβέρνηση να σέβεται το δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης όπως κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να επιτρέψουν την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης.

Επιπλέον, καλούμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να επιτρέψει σε όλες τις θρησκευτικές ομάδες να εκπαιδεύουν ξανά τους κληρικούς τους εντός της χώρας».

Η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μαρία Πετσίνοβιτς Μπούριτς, εκφράζει ανησυχία για τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβησαν ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στις 20 Ιουλίου ζητώντας αντιστροφή των τουρκικών ενεργειών στα Βαρώσια και εκφράζοντας παράλληλα ετοιμότητα να υποστηρίξει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών προς τον σκοπό αυτό.



«Τέτοια μονομερή δράση είναι λυπηρή, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία αναγνωρίζονται πλήρως από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ζητούμε την αντιστροφή αυτής της απόφασης. Ο διάλογος μεταξύ των δύο κοινοτήτων πρέπει να συνεχιστεί», λέει η κ. Μπούριτς.



Η ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης εκφράζει παράλληλα την ελπίδα ότι η προεδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Βαρώσια θα συμβάλει στην επανέναρξη των συνομιλιών. «Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι έτοιμο να υποστηρίξει τις προσπάθειες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών προς την κατεύθυνση αυτή. Τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά με βάση τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις εγγυήσεις που παρέχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», καταλήγει η κ. Μπουριτς.

My statement on developments in the Varosha area is available here: https://t.co/rBpyWRJac4