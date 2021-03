«Τρέλα του Μαρτίου» χωρίς Ρικ Πιτίνο, δεν γίνεται!

Ελλείψει κόσμου (και) στα γήπεδα του NCAA, η πλειονότητα των προπονητών φορά μπλουζάκια των ομάδων τους. Ο Ρικ Πιτίνο, όμως, παραμένει κλασικός. Καλοσιδερωμένο κοστούμι, άψογο χτένισμα, αλλά και παραδοσιακή συμπεριφορά. Οταν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του τελικού της περιφέρειας MAAC, τα ξημερώματα της Κυριακής (14/3), οι παίκτες του πανεπιστημίου Αϊόνα δέχθηκαν ένα εύκολο λέι απ, ο 68χρονος προπονητής έγινε έξαλλος.

Πολλοί σκέφτηκαν ότι γίνεται υπερβολικά δραματικός. Ο Αμερικανός κόουτς, άλλωστε, ήταν πάντα εκφραστικός. Μετά το ξέσπασμά του, η ομάδα του πέτυχε επιμέρους 13-3 ως την ανάπαυλα, που οδήγησε στη νίκη, την κατάκτηση του τίτλου της περιφέρειας και την πρόκριση στο τελικό τουρνουά κολεγιακού πρωταθλήματος. Ο Πιτίνο έγινε μόλις ο τρίτος προπονητής που οδηγεί στη λεγόμενη «March Madness» (=«Τρέλα του Μαρτίου») πέντε διαφορετικά σχολεία, μετά τους Λον Κρούγκερ και Τάμπι Σμιθ!

Rick Pitino leads Iona to a MAAC title and becomes just the third coach all-time to take 5 different schools to the NCAA Tournament! pic.twitter.com/Y1E4y0JEIx