Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρτι στην Καλιφόρνια

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ ακόμη εννέα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε πάρτι για το Halloween στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ αναζητούνται δυο ύποπτοι οι οποίοι έχουν διαφύγει από το σημείο.



Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι άκουσαν τους πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι σε σπίτι στο Λονγκ Μπίτς. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί και ότι εννέα τραυματίες διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονγκ Μπιτς διευκρίνισε ότι ειδοποιήθηκε για να σπεύσει στο σπίτι αυτό γύρω στις 10:44 μμ τοπική ώρα και βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα, όπως το περιέγραψαν οι αρχές, περιστατικό μαζικών απωλειών εξαιτίας πυροβολισμών.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Τζέικ Χέφλιν δήλωσε ότι οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σπίτι «ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σκηνικό χάους».

At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL