Τρας: Υποσχέσεις για «πλήρη στήριξη» στην Ουκρανία

Η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας μίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό της Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δεσμεύτηκε για την «πλήρη υποστήριξή της» στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια συνομιλίας που είχαν την Τρίτη. Η Τρας επανέλαβε τη «σταθερή υποστήριξη» του Ηνωμένου Βασιλείου για την «ελευθερία και τη δημοκρατία της Ουκρανίας», σύμφωνα με δήλωση που δημοσίευσε η Ντάουνινγκ Στριτ.



«Στην πρώτη της συνομιλία με έναν ομόλογό της από τότε που έγινε πρωθυπουργός, επανέλαβε στον Ουκρανό ηγέτη ότι έχει την πλήρη υποστήριξή της και ότι η Ουκρανία μπορεί να εξαρτάται από τη βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου μακροπρόθεσμα.



Οι ηγέτες συζήτησαν την ανάγκη ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας και τα απαραίτητα μέτρα για την αποκοπή των κεφαλαίων που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Πούτιν.



Οι ηγέτες αποδοκίμασαν τις προσπάθειες του Πούτιν να εξοπλίσει την ενέργεια και ο πρωθυπουργός είπε ότι ήταν ζωτικής σημασίας ο εκβιασμός της Ρωσίας δεν αποθάρρυνε τη Δύση να διασφαλίσει την αποτυχία του Πούτιν. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της διασφάλισης του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας να συνεχίσουν να οικοδομούν ενεργειακή ανεξαρτησία» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.



Ο Ζελένσκι είπε ότι συνεχάρη την Τρους για το διορισμό στη νέα της θέση, λέγοντας ότι αισθάνεται ότι οι ηγέτες «θα είναι σε θέση να οικοδομήσουν μια βαθιά και παραγωγική σχέση», ενώ πρόσθεσε ότι απηύθυνε πρόσκληση στην νέα πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Ουκρανία.

I spoke to President @ZelenskyyUa this evening and reiterated our steadfast support for Ukraine’s freedom and democracy.



Russia's attempts to weaponise energy must not deter the West.



Ukraine can depend on the UK for support in the long term. 🇬🇧🇺🇦 https://t.co/Mai0LjY5AN pic.twitter.com/QdAAsMq8ZA