Τρας: Με τον Ζελένσκι η πρώτη της επικοινωνία με ξένο ηγέτη

Η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λις Τρας, μίλησε με τον πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην πρώτη της τηλεφωνική επικοινωνία με ξένο ηγέτη αφού ανέλαβε το νέο της ρόλο.

«Ήμουν ο πρώτος ξένος ηγέτης που συζήτησε με τη νεοεκλεγμένη πρωθυπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο Twitter. «Ευχαρίστησα τον βρετανικό λαό για τη σημαντική βοήθεια σε άμυνα και οικονομία για την Ουκρανία. Είναι σημαντικό ότι η Μ.Βρετανία είναι έτοιμη να την ενισχύσει περαιτέρω» πρόσθεσε.

