Τραγωδία στο Τέξας: 19 μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί μετά από πυροβολισμούς σε σχολείο

Δεκαεννέα μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί, σκοτώθηκαν από επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο της κοινότητας Ουβάλντε, στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δράστης είναι ένας νεαρός, περίπου 18 ετών, ο οποίος είναι νεκρός.

Η κοινότητα Ουβάλντε βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα δυτικά του Σαν Αντόνιο.

