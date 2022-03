Τους πυρηνικούς σταθμούς στην Ουκρανία επισκέπτεται ο επικεφαλής της IAEA

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι επισκέφθηκε σήμερα τον πυρηνικό σταθμό Κονσταντίνοφκα στη νότια Ουκρανία σε μια προσπάθεια να συγκροτήσει μια «τεχνική βοήθεια» εν μέσω φόβων για ένα ατύχημα.

«Βρίσκομαι στην Κεντρική Νότια Ουκρανία για να συναντήσω κυβερνητικούς αξιωματούχους και ουκρανικό προσωπικό», έγραψε ο Γκρόσι σε ένα tweet μαζί με φωτογραφίες που τον δείχνουν να ανταλλάζει χειραψίες με εργαζομένους του σταθμού τους οποίους επαίνεσε για «την αντοχή» τους.

«Είναι ζωτικής σημασίας να είμαστε στο πεδίο για να παρέχουμε αποτελεσματική υποστήριξη σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

«Ήθελα να σας πω ότι είμαστε εδώ μαζί σας, ότι είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε με κάθε τρόπο και με κάθε δυνατή μορφή», επιμένει ο επικεφαλής του IAEA σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο twitter.

.@IAEAorg assistance to #Ukraine includes sending IAEA experts to nuclear facilities and shipment of vital safety and security supplies. It will also facilitate conditions for IAEA to continue carrying out safeguards activities in 🇺🇦, in line with its non-proliferation mandate. pic.twitter.com/Q9DUiu6TBL