Τουρκική NAVTEX για ασκήσεις νότια του Καστελόριζου

Περιοχή νοτίως του Καστελόριζου για τις 2 Φεβρουαρίου για άσκηση όπλων δεσμεύει η Τουρκία με NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας. Είχε προηγηθεί η έκδοση NAVTEX από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι η NAVTEX που εκδόθηκε από τον σταθμό του Ηρακλείου αποτελεί «παραβίαση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης της νήσου του Καστελόριζου όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία Ειρήνης του Παρισιού το 1947».

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0100/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 28-01-2022 21:07)

TURNHOS N/W : 0100/22

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNARY EXERCISES, ON 02 FEB 22 FROM 1101Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 04.37 N - 029 23.12 E

35 58.80 N - 029 38.05 E

35 11.00 N - 030 18.50 E

35 30.00 N - 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 021400Z FEB 22.

TURNHOS N/W : 0099/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 28-01-2022 21:06)

TURNHOS N/W : 0099/22

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER HA73-45/22 AND HA75-47/22 PROMULGATED ON 27 AND 28 JAN 22 COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLAND SET BY THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 011500Z FEB 22.

