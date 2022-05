Τουρκικά ΜΜΕ: Συνελήφθη ο νέος αρχηγός του ISIS στην Κωνσταντινούπολη

Στη σύλληψη του νέου αρχηγού του Ισλαμικού Κράτους Αμπού αλ Χασάν αλ Κουραϊσί, στην Κωνσταντινούπολη, προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της γείτονας χώρας, επικαλούμενα δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο αρχηγός του ISIS συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμπού αλ Χασάν αλ Κουραϊσί είχε αναλάβει τα ηνία της τρομοκρατικής οργάνωσης αμέσως μετά τον θάνατο του αδερφού του Αμπού Ιμπραχίμ αλ Κουραϊσί, ύστερα από επιχείρηση των ΗΠΑ, πριν τρεις μήνες, στις 3 Φεβρουαρίου 2022.

Τα τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι οι λεπτομέρειες της σύλληψης του αρχηγού του ISIS θα ανακοινωθούν από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τις επόμενες ημέρες.

Turkey detains Islamic State’s new leader Abu Hassan al-Hashimi al-Qurayshi in Istanbul, Turkish media website ODATV reported.



Turkish officials speaking to Bloomberg confirmed that ISIS’s new leader is under arrest in Turkey